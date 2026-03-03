Pompei anteprima stampa del nuovo allestimento su calchi e reperti organici

Il Parco Archeologico di Pompei ha annunciato un’anteprima stampa del nuovo allestimento permanente dedicato ai calchi e ai reperti organici trovati sul sito. L’evento permette di vedere da vicino le novità nella presentazione di questi materiali, che saranno esposti in modo più visibile e accessibile. La presentazione si svolgerà prima dell’apertura ufficiale al pubblico.

Il Parco Archeologico di Pompei annuncia l’ inaugurazione con anteprima dedicata alla stampa del nuovo allestimento permanente che valorizza i calchi e i reperti organici provenienti dal sito. L’incontro è fissato per mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Palestra Grande. Data, orario e luogo. Quando: mercoledì 11 marzo 2026, ore 12:00. Dove: Palestra Grande (Parco Archeologico di Pompei). Interventi. A.G., Ministro della Cultura. G.Z., Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei. Accesso. L’ingresso previsto per l’evento è dal varco di Piazza Anfiteatro. Accrediti stampa. Per partecipare è richiesta la domanda di accredito via email: pompei. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pompei, anteprima stampa del nuovo allestimento su calchi e reperti organici Favino, prima regia teatrale al Comunale di Todi. Dieci giorni di allestimento per l’anteprima nazionaleDa dieci giorni è a Todi per l’allestimento e le prove di “People, places & things”, spettacolo che debutta al Teatro Comunale domenica alle 18 in... Leggi anche: “Parola di Tommaso”: anteprima a Firenze del nuovo film su Tommaso da Celano