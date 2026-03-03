Polisportiva Ternana c’è Marco Perotti per il campionato nazionale Lnd di calcio da tavolo

Marco Perotti rappresenterà la Polisportiva Ternana al campionato nazionale della Lnd di calcio da tavolo e subbuteo. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni del paese. Perotti parteciperà con l’obiettivo di portare avanti i colori della società in questa manifestazione sportiva.

Calcio tavolo, Pellicoro e Perotti del Taranto alla Coppa Italia di AnagniTarantini Time QuotidianoNel weekend del 14 e 15 febbraio la competizione nazionale al Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti”, in palio la...

Calcio in miniatura, tornei di fine e inizio anno per l’atleta ternano Marco PerottiL’atleta ternano Marco Perotti conclude il 2025 con un secondo posto nella categoria silver nel Boxing day del 26 dicembre a L’Aquila in Abruzzo,...

Karate, Polisportiva Ternana brilla ai regionali Csen: Ramirez e Bonazza guidano il medagliereDue giorni di gare, risultati e crescita sportiva per la Polisportiva Ternana al campionato regionale Csen 2026, disputato a Castiglione del Lago. La società ternana torna a casa con un bilancio molto ... umbria24.it

Polisportiva Ternana protagonista al Regionale CSEN 2026: medaglie e crescita a Castiglione del LagoDue giorni di gare, risultati e segnali incoraggianti per la Polisportiva Ternana al Campionato Regionale CSEN 2026, disputato a Castiglione del Lago ... ternananews.it

New Real Rieti U15, vittoria contro la polisportiva ternana che vale il 2° posto nella regular season - facebook.com facebook