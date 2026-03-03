Plures allarga la distribuzione di gas in 5 regioni

A partire dal 1° marzo, Plures ha iniziato a distribuire gas in cinque nuove regioni, ampliando così la sua presenza. Nella provincia di Pisa, il gruppo opera ora in undici Comuni, mentre in quella di Massa Carrara è attivo in otto località. Questa espansione riguarda l’assegnazione di nuovi Ambiti territoriali ottimali, chiamati Atem, e interessa specificamente zone di Toscana.

Si amplia in Toscana la rete della distribuzione gas di Plures. Dal 1° marzo il gruppo è entrato operativamente in undici Comuni della provincia di Pisa e in otto della provincia di Massa Carrara, nell'ambito dell'aggiudicazione di nuovi Ambiti territoriali ottimali, Atem. In provincia di Pisa i territori interessati sono Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli in Val d'Arno, Pomarance, Pontedera, Riparbella, Santa Maria a Monte e Volterra. In provincia di Massa Carrara l'estensione riguarda Aulla, Bagnone, Filattiera, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli e Tresana.