Playoff Scudetto | Vallefoglia-Milano Bosio punta su muro e difesa

Nella serie dei Quarti di Finale dei playoff scudetto, la Numia Vero Volley Milano si prepara ad affrontare Vallefoglia con l’obiettivo di chiudere la serie e conquistare la semifinale. La squadra lombarda si affida principalmente a un sistema di muro e difesa, puntando a sfruttare il match point maturato nella partita precedente. L’incontro è in programma e deciderà il passaggio del turno.

La Numia Vero Volley Milano è in cerca di chiudere la serie dei Quarti di Finale e avanzare verso la semifinale, sfruttando il match point maturato dopo la vittoria netta in Gara 1. La squadra di coach Lavarini scende in campo mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 nello spettacolare taraflex della Vitrifrigo Arena di Pesaro, con l’obiettivo di riproporre la prestazione pienamente positiva offerta all’Allianz Cloud. La formazione rossa e blue punta su una ritrovata efficacia a muro e su una seconda linea affidabile, elementi che hanno caratterizzato Gara 1: sono stati registrati 12 blocchi a muro e una risposta compatta che ha supportato il gioco al centro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Milano-Vallefoglia 3-0 nei playoff scudetto: Lanier torna con 20 puntinel primo confronto dei quarti di finale dei play off scudetto, la Numia Vero Volley Milano batte la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia con un... Milano-Scandicci: Bosio vede la sfida come test cruciale prima dei playoffNel rush finale della regular season di Serie A1 Tigotà, la Numia Vero Volley Milano ospita la Savino Del Bene Scandicci all’Allianz Cloud, offrendo... Aggiornamenti e notizie su Playoff Scudetto Temi più discussi: Sarà Milano-Vallefoglia ai Quarti dei Play Off Scudetto. Il bilancio delle rosablu al termine della Regular Season; Serie A1 Tigotà – Ufficiale la programmazione di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Playoff Scudetto; Quarti di finale playoff scudetto – Vallefoglia ko a Milano: la Numia si impone 3-0 in gara 1; Playoff scudetto, Milano parte forte: Vallefoglia piegata in tre set. Volley femminile, gara-1 playoff: Egonu spinge Milano, ok Conegliano e Novara, Antropova salva ScandicciVolley femminile, gara-1 quarti playoff: Egonu spinge Milano contro Vallefoglia, vincono anche Conegliano e Novara, Antropova salva Scandicci contro Bergamo. sport.virgilio.it Milano, rinforzo playoff. In banda torna LanierInizia oggi pomeriggio alle 17 tra le mura amiche dell’Allianz Cloud l’avventura della Numia Vero Volley Milano nei playoff scudetto di Serie A1 Tigotà. Paola Egonu e compagne sono pronte ad ospitare ... sport.quotidiano.net SARA BONIFACIO MVP 8 punti per @sarabonifacio13 2 blocks 1 ace La centrale di @igor_volley protagonista nel match di Gara 1 Playoff Scudetto contro Chieri Rivediamo alcuni dei suoi colpi migliori #ilovevolley #volley #volleyball # - facebook.com facebook COMING NEXT GARA 2 4i di finale PLAYOFF SCUDETTO Mercoledì 4 marzo ore 20.30 e-work arena Eurotek Laica UYBA vs Prosecco Doc Imoco Conegliano Non puoi mancare! Biglietti volleybusto.vivaticket.it #UYBAconegliano #Volle x.com