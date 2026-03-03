In un’intervista a L’Equipe, un ex giocatore ha raccontato la sua esperienza con la maglia della Juventus, soffermandosi su alcuni momenti significativi. Ha parlato del miglior assist fornito a un compagno di squadra e ha ricordato anche la tragedia dell’Heysel, eventi che hanno segnato la sua carriera. La conversazione offre uno sguardo diretto sui ricordi di uno sportivo legato alla squadra.

Platini in un’intervista a L’Equipe ha ripercorso la sua esperienza con la maglia della Juventus svelando anche il miglior assist. Le parole. In occasione delle prestigiose celebrazioni per gli 80 anni dello storico quotidiano transalpino L’Equipe, una delle leggende più luminose del calcio mondiale è tornata a far sentire la propria voce. Michel Platini ha concesso una lunga intervista, offrendo un’opportunità speciale per ripercorrere le tappe di una carriera irripetibile, fatta di eleganza, visione di gioco e colpi di genio che hanno segnato un’epoca. Durante il colloquio, i cronisti hanno incalzato l’ex fuoriclasse francese chiedendogli quale fosse stato il gesto tecnico più brillante e preciso dell’intero suo percorso professionistico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Platini ripercorre la sua esperienza alla Juve: «Il mio miglior assist a Boniek. Sulla tragedia dell’Heysel…»

Platini racconta: «Il mio miglior assist? Quello per Boniek nella Finale della Coppa dei Campioni 1985. Un passaggio di 45-50 metri che portò a un calcio di rigore, poi segnato da me»Mercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...

Boniek raccontato attraverso tre fotografie: l’arrivo alla Juventus, il passaggio alla Roma e quel retroscena con Platini. La storia del ‘Bello di notte’di Redazione JuventusNews24Boniek e la sua storia da calciatore: l’arrivo alla Juve, il trasferimento alla Roma e quel retroscena legato a Platini...