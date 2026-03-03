Pizzecolli da giramondo alla corte di Visconti

Ciriaco Pizzecolli, noto come giramondo, ora si trova nella corte di Visconti. Il suo ritratto è stato selezionato per accogliere i visitatori alla Pinacoteca Francesco Podesti. La scelta di questa immagine rappresenta un omaggio alla sua presenza nel mondo dell’arte e della cultura locale. La sua figura si inserisce nel contesto di un’attenzione crescente verso le personalità che hanno contribuito alla scena artistica della città.

Bersaglia Augurandoci l'affermazione della nostra città quale Capitale della Cultura, pensiamo a Ciriaco Pizzecolli, il cui ritratto è stato scelto ad accogliere il visitatore della Pinacoteca Francesco Podesti. Ciriaco – il cui etimo del cognome Piceni Collibus rivela forse la provenienza del casato – nasce ad Ancona il 31 luglio del 1391 e la sua avvenieristica ricerca porterà William Miller a definirlo il 'Pausania del Medioevo'. La biografia si interseca con vividi fatti della storia urbana. Adolescenza e prima giovinezza trascorrono in tempi non proprio sereni. La notte del 6 ottobre 1413, infatti, il pesarese Galeazzo Malatesta assalta Capodimonte mietendo vittime e facendo prigionieri.