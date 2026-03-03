Pilastro ancora caos | razzi contro la polizia Coalizione civica | Noi col museo dei bimbi

Al Pilastro, nella giornata del 3 marzo 2026, si sono verificati nuovi scontri tra la polizia e gruppi di persone che hanno lanciato bottiglie, assi di legno e petardi a livello umano. La zona resta caratterizzata da tensioni e disordini, mentre la coalizione civica ha confermato il suo sostegno al progetto del museo dei bambini. La situazione si è protratta fino al calare del sole, con il quartiere ancora nel caos.

Bologna, 3 marzo 2026 – Al Pilastro è sceso il tramonto su un’altra giornata. E col buio la polizia è stata di nuovo fatta oggetto di lancio di bottiglie, assi di legno e petardi sparati ad altezza uomo. Un assalto contro cui è stato schierato l’idrante e, ancora, sono stati usati i lacrimogeni. Un’altra serata di caos, mentre i tre arrestati di lunedì sono ancora alla Dozza in attesa di convalida (fissata per domani mattina). A tenere vivo il dibattito sul destino del parco Mitilini, Moneta e Stefanini, dove il progetto del Museo dei Bambini, ‘ostaggio’ di una protesta dai toni via via più violenti sfociati lunedì sera in una nottata di guerriglia, è la politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caos al Pilastro, razzi contro la polizia: videoLe forze dell’ordine sono state bersagliate da bottiglie e petardi nella sera del 3 marzo.

