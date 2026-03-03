Pilastro ancora caos | razzi contro la polizia Coalizione civica | Noi col museo dei bimbi

Da ilrestodelcarlino.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Pilastro, nella giornata del 3 marzo 2026, si sono verificati nuovi scontri tra la polizia e gruppi di persone che hanno lanciato bottiglie, assi di legno e petardi a livello umano. La zona resta caratterizzata da tensioni e disordini, mentre la coalizione civica ha confermato il suo sostegno al progetto del museo dei bambini. La situazione si è protratta fino al calare del sole, con il quartiere ancora nel caos.

Bologna, 3 marzo 2026 – Al Pilastro è sceso il tramonto su un’altra giornata. E col buio la polizia è stata di nuovo fatta oggetto di lancio di bottiglie, assi di legno e petardi sparati ad altezza uomo. Un assalto contro cui è stato schierato l’idrante e, ancora, sono stati usati i lacrimogeni. Un’altra serata di caos, mentre i tre arrestati di lunedì sono ancora alla Dozza in attesa di convalida (fissata per domani mattina). A tenere vivo il dibattito sul destino del parco Mitilini, Moneta e Stefanini, dove il progetto del Museo dei Bambini, ‘ostaggio’ di una protesta dai toni via via più violenti sfociati lunedì sera in una nottata di guerriglia, è la politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pilastro ancora caos razzi contro la polizia coalizione civica noi col museo dei bimbi
© Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, ancora caos: razzi contro la polizia. Coalizione civica: “Noi col museo dei bimbi”

Caos al Pilastro, razzi contro la polizia: videoLe forze dell’ordine sono state bersagliate da bottiglie e petardi nella sera del 3 marzo.

Leggi anche: Nuova protesta al Pilastro: "Stop al Museo dei bimbi"

Contenuti e approfondimenti su Pilastro ancora caos razzi contro la...

pilastro ancora caos razziPilastro, ancora caos: razzi contro la polizia. Coalizione civica: Noi col museo dei bimbiLe forze dell’ordine sono state bersagliate da bottiglie e petardi. Di Stasi (Pd): Nessuna ambiguità dalla maggioranza contro i violenti. E le associazioni del quartiere si schierano: Il progetto d ... ilrestodelcarlino.it

pilastro ancora caos razziPilastro, dopo la notte di scontri rimontate le recinzioni del cantiere. Rilasciati tre fermatiUn gruppo di ragazzi dopo le nove della sera ha rimosso parte delle barriere del cantiere: tafferugli con gli agenti e lanci di lacrimogeni mentre la gente ... bologna.repubblica.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.