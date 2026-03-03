Picchia un agente durante un controllo stradale

Durante un controllo stradale, un uomo ha aggredito un agente della polizia locale, colpendolo con un pugno e scatenando una colluttazione. La scena si è svolta davanti a testimoni e sul posto sono intervenuti altri agenti per calmare la situazione. L’uomo è stato subito fermato e portato in centrale per ulteriori accertamenti.

Durante il controllo stradale a cui era stato sottoposto, ha picchiato un agente della polizia locale e ha scatenato una colluttazione. Alla fine è stato arrestato.Picchia l'agenteÈ successo lunedì 2 marzo in piazzale Segesta, a Milano, in zona San Siro. Il protagonista è un uomo di origine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Spacciatore arrestato durante un controllo stradale: i clienti chiamavano anche durante la perquisizioneI carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato per spaccio un 36enne di Santa Maria di Licodia, già noto per...

Leggi anche: Agente morso al braccio durante un controllo

Poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri: «Si comportano da terroristi»

Una raccolta di contenuti su Picchia un agente durante un controllo...

Temi più discussi: Una donna picchia due bambini durante il carnevale di Beringen; Baby gang rapina un ragazzino di 13 anni a Milano: poliziotto libero dal servizio ferma un 14enne; Ladro picchia agente: arrestato grazie a un passante. L’appello del Questore; Caccia all'uomo con elicottero: immigrato senza permesso di soggiorno picchia un agente e scappa.

Picchia un agente durante un controllo stradaleDurante il controllo stradale a cui era stato sottoposto, ha picchiato un agente della polizia locale e ha scatenato una colluttazione. Alla fine è stato arrestato. milanotoday.it

Senza patente, scappa a un posto di blocco e picchia un agente: fermato con lo sprayLo scorso pomeriggio una pattuglia del pronto intervento della polizia locale di Rho ha intimato l’alt a un’Alfa 147 grigia. Il conducente, M.C. (classe 1980), non si è fermato. È scattato un ... milanotoday.it

Rimini. Rapina e picchia la compagna influencer: 22enne arrestato, ora si trova in carcere - facebook.com facebook

Civitanova Marche, 20enne picchia la madre poi fugge e si getta in mare. Ricerche in corso x.com