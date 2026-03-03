Philip Morris vuole superare le sigarette in Italia entro il 2035

Una delle principali aziende del settore tabacco al mondo ha annunciato l’intenzione di eliminare le sigarette in Italia entro il 2035. L’obiettivo è quello di superare il prodotto tradizionale e di promuovere alternative meno dannose. La strategia prevede un percorso di transizione che mira a ridurre progressivamente il consumo di tabacco combustibile nel paese.

Oltre il cinquanta per cento dei ricavi arriva già da prodotti senza combustione, e il lancio di BONDS by IQOS ingrandisce l'offerta per i fumatori adulti Le sigarette, un giorno, potrebbero finire davvero dietro una teca. Non è uno slogan da campagna sanitaria, ma l'obiettivo dichiarato di una delle più grandi aziende del settore tabacco al mondo. Philip Morris International sostiene di voler accelerare la transizione verso prodotti senza combustione, fino a immaginare – almeno in Italia – un traguardo preciso: il 2035 come possibile anno in cui le sigarette tradizionali diventeranno residuali, oggetti da museo. È in questo contesto che si inserisce il lancio in Italia di BONDS by IQOS, l'ultimo dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco presentato da Philip Morris Italia, affiliata del gruppo internazionale.