Pgf decima nella prima stagionale a Modena Senza la star Kovtun gli estensi limitano i danni

Palapanini di Modena da grandi occasioni per la prima giornata del campionato italiano di serie A1 di ginnastica artistica, il primo dei Top Events 2026 organizzati dalla Federginnastica, con la Palestra Ginnastica Ferrara che si presenta al via sì con i gradi di campione d'Italia in carica, ma priva della punta di diamante Illia Kovtun. E la prova di Modena ha dimostrato che si può fare, stringendo i denti e credendo in una completa ripresa di tutti i componenti della squadra: decimi in classifica, ma con un risultato (223,75) che fa sorridere perché in meno di 10 punti ci sono le formazioni da noi fino alla terza. Si parte con il volteggio, uno dei cavalli di battaglia dei nostri, che ci vede quinti ma con Andrea Passini, il capitano, che in ripresa da problemi alla caviglia fa 6°, dietro a star mondiali della specialità.