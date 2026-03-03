In Italia, sono stati rilevati livelli di PFAS nell’acqua potabile, con preoccupazioni specifiche per neonati e donne in gravidanza. Le analisi hanno mostrato la presenza di queste sostanze in alcune fonti di approvvigionamento. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi per garantire la sicurezza dell’acqua distribuita alla popolazione.

Esiste un reale allarme PFAS nell’acqua potabile, con rischi specifici per neonati e donne in gravidanza? Più che di un “allarme” immediato, è più corretto parlare di una crescente attenzione scientifica. Sebbene nel campo dell’ inquinamento ambientale sia spesso complesso stabilire un nesso di causalità diretto e univoco, recenti studi statunitensi hanno acceso i riflettori sulla gravità della questione. Viviamo in un ecosistema globalmente contaminato che richiede un monitoraggio costante e un intervento deciso da parte delle istituzioni. Dopotutto, la prevenzione non è solo una tutela della salute pubblica, ma anche una scelta economica lungimirante: investire oggi nella sicurezza ambientale significa abbattere drasticamente i costi futuri della spesa sanitaria. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - PFAS nell’acqua potabile in Italia: rischi per neonati e cosa puoi fare

Pfas nell’acqua potabile, ennesima incoerenza: il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione dei limiti che l’Italia si era impostaCon la legge di Bilancio 2026 e i commi 622 e 623 all’articolo 1, il Governo ha introdotto una proroga di sei mesi a quel limite di 20 nanogrammi al litro per i quattro Pfas più pericolosi, disposto ... ilfattoquotidiano.it

