Pestaggio omofobo a corso Vittorio incastrati tre minorenni Il Gip | Hanno agito per umiliare la vittima

Tre minorenni sono stati identificati come responsabili dell'aggressione a Alessandro Ansaldo, avvenuta la notte del 14 settembre in corso Vittorio Emanuele II, durante la quale la vittima è stata presa di mira anche con insulti omofobi. Il Gip ha confermato che i giovani hanno agito con l'intenzione di umiliare. Le indagini si sono concluse con l'incarceramento dei sospettati.