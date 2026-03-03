Pestaggio omofobo a corso Vittorio incastrati tre minorenni Il Gip | Hanno agito per umiliare la vittima
Tre minorenni sono stati identificati come responsabili dell'aggressione a Alessandro Ansaldo, avvenuta la notte del 14 settembre in corso Vittorio Emanuele II, durante la quale la vittima è stata presa di mira anche con insulti omofobi. Il Gip ha confermato che i giovani hanno agito con l'intenzione di umiliare. Le indagini si sono concluse con l'incarceramento dei sospettati.
Si è chiuso il cerchio in merito all'indagine per l'aggressione subita da Alessandro Ansaldo, il 25enne brutalmente picchiato nella notte del 14 settembre incorso Vittorio Emanuele II e raggiunto anche da insulti omofobi. I carabinieri dopo aver denunciato tre minorenni ora gli hanno notificato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
