I Carabinieri di Grumo Nevano hanno condotto un’immediata indagine dopo una rissa violenta in un bar di Arzano. Durante le operazioni, è stata sequestrata una pistola nascosta all’interno di un divano. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi, e l’arma è stata trovata sotto gli occhi degli agenti. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui fatti accaduti.

Indagine lampo dei Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano dopo una violenta rissa scoppiata all’interno di un bar ad Arzano. Al termine di ininterrotte ricerche sono stati arrestati tre giovani, ritenuti responsabili a vario titolo di rissa, percosse, minaccia aggravata, ricettazione e porto e detenzione abusiva di armi. Si tratta di un 23enne incensurato, un 19enne incensurato e un 22enne già noto alle forze dell’ordine. Denunciati invece un 20enne per false dichiarazioni sull’identità personale e violazione dell’obbligo di dimora e un 40enne, titolare di porto d’armi, per omessa comunicazione della cessione di arma. L’episodio risale alla scorsa notte, durante un servizio ad “alto impatto” nei territori di Arzano e Grumo Nevano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pestaggio armato in un bar ad Arzano: sequestrata pistola nascosta nel divano

