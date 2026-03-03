Perugia si rafforza l' organico della Questura

A partire dal 2 marzo, la Questura di Perugia ha accolto quattro nuovi vice ispettori e diciassette agenti o assistenti, rafforzando così il personale in servizio. Questi nuovi componenti sono stati assegnati all’organico della polizia di Perugia per migliorare le attività di ordine pubblico e sicurezza nel capoluogo. La presenza di questi agenti si aggiunge a quella degli altri operatori già in servizio.

Umbria, si rafforza l'organico della polizia: nuovi agentiIn Umbria si rafforza l'organico della polizia di stato grazie alle recenti assegnazioni disposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

