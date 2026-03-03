Perpetuare il ricordo il contributo veronese alla mostra sugli Esuli Dalmati Istriani e Fiumani

Mercoledì 4 marzo, alle 16.30, l’Ordine degli architetti di Verona in Via Santa Teresa 2 ospiterà l’evento “Perpetuare il ricordo”, un incontro dedicato al contributo veronese alla mostra sugli Esuli Dalmati, Istriani e Fiumani. L’appuntamento si concentra sulla presentazione di materiali e testimonianze provenienti dalla città, offrendo un momento di riflessione sulla memoria storica di queste comunità.

Mercoledì 4 marzo, a partire dalle 16.30, gli spazi dell'Ordine degli architetti di Verona, in Via Santa Teresa 2, ospitano l'incontro dal titolo “Perpetuare il ricordo. La mostra del confine orientale italiano all’Altare della Patria”.L’evento nasce per raccontare la genesi di Medif (Mostra. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Mattarella visita la mostra Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra "MEDIF – Mostra degli Esuli Fiumani,...

Giorno del ricordo, il comitato 10 febbraio chiede memoria e verità per i martiri delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmatiIn occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre martedì, il Comitato 10 Febbraio, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela e nella...

Tutti gli aggiornamenti su Esuli Dalmati

Argomenti discussi: Esuli Dalmati, Istriani e Fiumani al Vittoriano: architetti veronesi firmano l'allestimento.

Al Vittoriano il ricordo delle foibe e dell'esodoUn involucro scuro e materico che richiama la densità della storia e un nastro in acciaio corten, continuo e sospeso, simbolo del viaggio nel tempo. Sono i due elementi principali che guidano il ... ansa.it

Fa tappa a Palermo il 'Treno del Ricordo' con una mostra sulle FoibeAl suo interno una mostra racconta il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra, per non dimenticare il massacro delle foibe. (ANSA) ... ansa.it