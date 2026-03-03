Pereyra l’agente | Milton mi ricorda proprio Immobile sa attaccare la profondità ed è rapido

L'agente di Milton Pereyra ha dichiarato che il giovane attaccante argentino ricorda molto Immobile, grazie alla capacità di attaccare la profondità e alla rapidità. Il Napoli sta monitorando attentamente il giocatore, che si sta facendo notare come uno dei talenti emergenti nel panorama europeo. Pereyra è seguito da diversi club di alto livello, e il club partenopeo continua a valutare il suo profilo.

A Kiss Kiss Napoli: "Lo volevano tutti, compreso il Real Madrid. Sono giocatori che fanno gola in tutta Europa, proprio come Camarda. Manna è stato molto attento." Il Napoli continua a muoversi sul mercato con grande attenzione e, per la primavera azzurra, ha puntato su Milton Pereyra, giovane attaccante argentino seguito da diversi top club europei. A fare il punto sulla trattativa e sul potenziale del ragazzo è stato il suo agente, in un'intervista esclusiva per Kiss Kiss Napoli. "Confermo che Pereyra era seguito anche dal Real Madrid. Ma certe trattative hanno dei dettagli tecnici da sistemare, come è successo all'Atalanta con il figlio di Pià.