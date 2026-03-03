Perché Trump ha rotto con la Spagna e criticato Starmer | cosa c' è dietro

Donald Trump ha recentemente rivolto critiche verso la Spagna e il Regno Unito, due alleati degli Stati Uniti e membri della Nato. Ha espresso commenti negativi nei confronti di entrambi i Paesi, suscitando sorpresa nel contesto delle relazioni internazionali. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di tensione diplomatica, attirando l’attenzione sui rapporti tra Trump e queste nazioni.

Donald Trump ha attaccato in un colpo solo Spagna e Regno Unito, ossia due Paesi alleati degli Usa e membri della Nato. Il tycoon ha riservato il trattamento peggiore a Madrid, minacciando di bloccare tutti gli scambi commerciali con la nazione guidata da Pedro Sanchez, quindi ha criticato fortemente Keir Starmer. Il motivo, in entrambi i casi, è lo stesso: non aver consentito a Washington l'uso delle loro basi militari nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. La replica spagnola non è tardata ad arrivare. "Se l'amministrazione statunitense intende rivedere le sue relazioni commerciali con la Spagna dovrà farlo nel rispetto dell'autonomia delle imprese private, del diritto internazionale e degli accordi bilaterali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti", hanno fatto sapere fonti del governo Sanchez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

