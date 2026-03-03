Perché stiamo scappando da ChatGPT | c'è una nuova IA che gli utenti ritengono più etica

Recentemente, l'accordo tra OpenAI e il Pentagono ha suscitato reazioni negative tra gli utenti di ChatGPT, portando a un calo delle installazioni della piattaforma. Nel frattempo, molti utenti hanno iniziato a preferire Claude, l'intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic, ritenuta più etica. Questa situazione ha portato a un significativo spostamento di interesse nel settore delle IA conversazionali.

L'accordo tra OpenAI e il Pentagono scatena la rivolta degli utenti, caussando il crollo delle installazioni per ChatGPT e un inaspettato boom per Claude, l'IA di Anthropic. Mentre Altman ha ceduto alle pressioni militari sull'IA, la startup di Amodei ha scelto una linea più "etica" conquistando la fiducia degli utenti.