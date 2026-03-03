Il calcio, uno sport amato da milioni di persone, sta vivendo un cambiamento significativo a causa dell’uso intensivo della tecnologia. Le partite sono sempre più influenzate da sistemi di verifica e decisioni automatiche, riducendo il ruolo degli arbitri e alterando il modo in cui si gioca e si vive il match. Questa trasformazione sta portando a discussioni sulla validità e l’autenticità del gioco.

Il calcio è un gioco bellissimo che, per il ricorso esasperato alla tecnologia, si sta snaturando o, comunque, sta perdendo alcuni fondamentali motivi d’interesse. In particolare, le regole di controllo e verifica delle decisioni arbitrali riducono le emozioni dell’immediatezza e la gioia per un gol realizzato o il dispiacere vivo per un evento accaduto (un gol fatto o annullato, un rigore assegnato e rimesso in discussione). Le regole che si sono definite e che sembra si vogliano addirittura accrescere lasciano, purtroppo, sempre meno spazio all’uomo rispetto ad una tecnologia invasiva senza alcuna opportunità di flessibilità. Molte di queste regole si caratterizzano per un automatismo non compatibile con un qualsiasi tentativo di temperare la loro assurdità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché snaturare il gioco del calcio?

Perché snaturare il gioco del calcio? Il Var e la tecnologia non si discutono, il loro utilizzo sìIl calcio è un gioco bellissimo che, per il ricorso esasperato alla tecnologia, si sta snaturando o, comunque, sta perdendo alcuni fondamentali...

"Perché, Signore? Eppure gioco bene": dialogo tra Fabregas e il dio del calcioIl Settore Tecnico della Federcalcio ha assegnato ieri a Cesc Fabregas, allenatore del Como dei miracoli, il terzo gradino del podio della Panchina...

SPALLETTI DEVE farci GODERE CON i CALCIATORI che ABBIAMO!

Approfondimenti e contenuti su Perché snaturare il gioco del calcio?

Argomenti discussi: Sinner, va bene uscire dalla comfort zone ma attento a non snaturare il tuo gioco (La Stampa); IFAB, novità in vista del Mondiale: VAR anche per il secondo giallo.