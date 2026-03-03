Perché l’Italia non aderisce all’alleanza francese sul nucleare La versione di Caffio

L’Italia non ha aderito all’alleanza francese sul nucleare, anche se la Francia ha promosso un progetto di deterrenza nucleare avanzata coinvolgendo membri dell’Unione Europea e il Regno Unito. La posizione italiana, secondo quanto dichiarato, si basa su scelte strategiche e politiche che non prevedono la partecipazione a questa iniziativa specifica. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori approfondimenti pubblici.

L’Italia non c’è tra i Paesi Ue aderenti alla proposta francese di coinvolgere i partner europei nel suo programma di deterrenza nucleare. Parigi immagina una forma di cooperazione militare rafforzata cui hanno subito aderito Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia oltre al Regno Unito. La posizione italiana va letta alla luce di un atlantismo ormai consolidato tenendo conto dell’esistenza sul nostro territorio di armi nucleari Nato. L’analisi dell’Ammiraglio Fabio Caffio L’iniziativa va ovviamente vista favorevolmente alla luce del rapido accrescersi delle minacce militari all’Europa evidenziate dai conflitti regionali che coinvolgono Russia e Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché l’Italia non aderisce all’alleanza francese sul nucleare. La versione di Caffio Macron rafforza il nucleare francese e allarga l’ombrello a 8 Paesi europei: l’Italia rifiutaLa Francia aumenterà le dimensioni del suo arsenale atomico e intensificherà la cooperazione sulle armi nucleari con otto Paesi europei, tra cui non... Ambiente, Confeuro aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo SostenibileSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Una raccolta di contenuti su Perché l'Italia non aderisce... Temi più discussi: Fidenza aderisce a R1PUD1A a sostegno dei valori di pace e solidarietà; Giù le mani dalla Natura; Malattie rare reumatologiche: ridurre le disuguaglianze è possibile. L'impegno di SIR e UNIAMO; Prevenzione. Schillaci: Con popolazione che invecchia, Ssn resta forte se si aderisce agli screening. Superare differenze regionali. Italia osservatore al Board of PeaceIl 17 febbraio scorso, la Camera dei Deputati ha approvato (con 183 voti favorevoli) la risoluzione che ha formalizzato lo status dell'Italia. Ma perché solo c ... futuro-europa.it L’Italia partecipa al Board of Peace di Trump, l’annuncio di Meloni: Saremo solo osservatoriL’Italia parteciperà al primo incontro del Board of Peace, l’organo internazionale fondato da Donald Trump con l’obiettivo di gestire la Striscia di Gaza (e non solo). L’annuncio è arrivato da Giorgia ... fanpage.it Chivu, Fàbregas e il gioco degli opposti. Ma la Coppa Italia è un bivio soprattutto per il primo x.com Nonostante l’Italia non presenti una dipendenza strategica diretta dalle forniture mediorientali, il Paese risentirà comunque dei rincari - facebook.com facebook