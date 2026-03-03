Perché la cloud tax all’italiana fa arrabbiare gli Usa

Il testo di legge definitivo deve ancora essere pubblicato, ma basta anche solamente l’idea a far storcere il naso agli Stati Uniti. L’Italia si appresta a diventare il primo Paese al mondo a imporre una tassa per la copia privata del cloud, che verrebbe applicata ai dispositivi dotati di capacità di archiviazione. A febbraio, il ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli, ha firmato il decreto per aggiornare le tariffe relative all’equo compenso per le opere audio e video tutelate da copyright. Ma con una novità: per la prima volta, anche gli spazi di archiviazione cloud sono inclusi. Sostanzialmente, si tratta di un costo che dovrebbe compensare la copia di contenuti multimediali. 🔗 Leggi su Formiche.net

