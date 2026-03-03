Per un pugno di note | con l' Orchestra Vivaldi un viaggio nelle colonne sonore che hanno fatto la storia del Cinema
Mercoledì 11 marzo alle 20.30, sul palco del Teatro Coccia, si terrà il concerto dell'Orchestra Antonio Vivaldi intitolato
Mercoledì 11 marzo alle 20.30 prende il via il cartellone dei concerti sinfonici: sul palco del Teatro Coccia ci sarà l'Orchestra Antonio Vivaldi impegnata nel concerto "Per un pugno di note. Le colonne sonore che hanno fatto la storia del Cinema". Biglietti dai 19 ai 30 euro.Lo spettacolo"Per un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
A Bari le grandi colonne sonore del cinema fantasy con il Coro e l’Orchestra Sinfonica TebaideAncheCinema e l'Orchestra Sinfonica Tebaide d’Italia presentano la prima di CineMusica fantasy Le grandi colonne sonore del cinema fantasy: un grande...
Firenze, viaggio in musica nelle colonne sonore di Harry PotterFirenze, 2 gennaio 2026 - Un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un’orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti.
Contenuti utili per approfondire Orchestra Vivaldi
Argomenti discussi: Marzo con Vivaldi.
Al Bif&st «Per un pugno di dollari»: la copia restaurata musicata dal vivo da Orchestra e Coro del PetruzzelliBARI - Uno spettacolo nello spettacolo: stasera, giovedì 27 marzo, al teatro Petruzzelli sarà proiettata in anteprima mondiale la copia restaurata di «Per un pugno di dollari», il capolavoro di Sergio ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Una bella realtà grazie al VivaldiContinuano gli appuntamenti per una bella realtà del Conservatorio alessandrino Vivaldi: l’Orchestra Giovanile di Strumenti a Fiato del Conservatorio. ilmonferrato.it