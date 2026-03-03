per un asilo universale

Il governo ha annunciato un piano per garantire servizi per la prima infanzia accessibili e di qualità. La proposta prevede l’apertura di nuovi asili e il potenziamento di quelli già esistenti, con risorse dedicate a sostenere le famiglie. Le iniziative coinvolgono enti pubblici e privati, che collaborano per realizzare un sistema più efficiente. La misura mira a favorire l’accesso a servizi per i più piccoli.

Chi ha bambini piccoli spesso ha un problema: non sa a chi affidarli. Nei paesi con pochi servizi e pochi sussidi, una famiglia con entrambi i genitori che lavorano e due figli piccoli può spendere per accudirli quanto per l’affitto. Questo spinge molte coppie ad aspettare prima di pensare a una gravidanza. Oppure costringe le madri a restare a casa. È un tema su cui i politici fanno sentire puntualmente la loro voce, scrive l’Economist. Negli Stati Uniti, il vicepresidente JD Vance ha implorato le donne di fare più figli, ma finora l’amministrazione repubblicana ha fatto poco di concreto per convincerle. I democratici sono stati più... 🔗 Leggi su Internazionale.it

