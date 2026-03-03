Il 3 marzo, al Quirinale, il Presidente della Repubblica ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a diverse persone, tra cui Mauro Glorioso, riconosciuto per non essersi arreso alle difficoltà della vita. Le premiazioni sono avvenute in occasione di un evento ufficiale, con il riconoscimento conferito di recente, il 31 gennaio, dai poteri del Capo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana a Mauro Glorioso Il Presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Tra questi Mauro Glorioso, lo studente palermitano colpito da una bici elettrica di oltre 20 chili lanciata dai Murazzi di Torino nel gennaio del 2023 e da allora tetraplegico. Il 26 enne, che lo scorso autunno si è laureato in Medicina, è tra i Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. Glorioso ha ricevuto al quirinale l'onorificenza con la seguente motivazione: “Per non essersi arreso alle avversità della vita”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Temi più discussi: Mauro Glorioso Cavaliere: Non si è arreso. Il ragazzo ferito ai Murazzi di Torino si è laureato è farà il medico. Premiata anche la cuneese Cristina Bernardi; Per non essersi arreso alle avversità della vita: Mauro Glorioso riceve l'onorificenza da Sergio Mattarella; Il palermitano colpito da una bici a Torino è cavaliere della Repubblica: Non si è arreso alle avversità della vita; Onoreficienze al merito, Mattarella premia Mauro Glorioso e Cristina Bernardi.

Complimenti a Mauro Glorioso, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana! Mauro, che con il suo coraggio e la sua determinazione ci insegna cosa significa non arrendersi mai, ha ricevuto l’onorificenza dal Presidente Mattarella. Torino è orgogli x.com