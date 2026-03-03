È morto il preside Antonio Stranieri, figura che ha dedicato la sua vita all’educazione. Ha vissuto la scuola di un tempo, caratterizzata da meno burocrazia e più attenzione alla pedagogia, secondo quanto riferiscono. La sua esperienza si è concentrata sul valore dell’istruzione e sull’importanza di un approccio educativo più diretto. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra chi lo conosceva.

IL LUTTO. Ha vissuto la scuola di una volta, quella fatta di poca burocrazia, perché più importante era la forza educativa e pedagogica esercitata anche da quelli che una volta erano chiamati «presidi» e non, come oggi, dirigenti scolastici. Si è spento Antonio Stranieri, 103 anni, storico preside di quella che, fino alla fine degli anni ’90, era la scuola media «Gioele Solari» di Albino, oggi Istituto comprensivo. Era nato il 19 ottobre del 1922 in provincia di Taranto, a Manduria. È stato preside nella provincia di Taranto, quindi di Lecce, per poi arrivare a Varese. E alla fine degli anni ’80 si è trasferito a Bergamo per assumere l’incarico di preside ad Albino, dove è rimasto per il resto della sua carriera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Per lui l’istruzione era vitale». Si è spento il preside Antonio Stranieri

Si è spento l’ex preside Berta: «La scuola sua seconda casa»Un punto di riferimento certo, solido e con una grande attenzione e premura per tutti, dai suoi cari a quella che per lui è stata una seconda...

Si è spento a 76 anni il giornalista Antonio Giovanni MelloneGiornalista professionista, nato a Maglie (Le) nel 1949 ha vissuto per oltre 40 anni tra Parma, Milano e Roma, senza trascurare pittura e disegno,...