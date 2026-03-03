Per il museo serve impegno chiaro e preciso

Il progetto del Museo dei Vigili del Fuoco, promosso dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in pensione e sviluppato dalla 5Cat serale del Polo Tecnologico ’Manetti Porciatti’, prosegue con impegno. Al momento, si lavora per definire i dettagli e portare avanti le fasi necessarie alla realizzazione. Nessun cambiamento o modifica sono stati annunciati, e il lavoro continua senza pause.

Si continua a lavorare intorno al progetto del Museo dei Vigili del fuoco promosso dall’Associazione nazionale Vigili del fuoco in pensione e messo su carta dalla 5Cat serale del Polo tecnologico ’Manetti Porciatti’. Un’idea che piace a tutti e che tutti quanti voglio trasformare in realtà, ma per la quale occorre definire con precisione gli impegni da assumersi. "L’area su cui la sezione di Grosseto dell’Associazione propone la realizzazione del museo – spiega Roberto Bonfiglio, comandante provinciale dei Vigili del fuoro – è stata acquisita nel 2015 ed era stata dapprima destinata a deposito giudiziario e successivamente utilizzata come area di collocamento delle unità cinofile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Per il museo serve impegno chiaro e preciso" Banchinamento del Molo Clementino, per Andrea Nobili (Avs): «È ora di un indirizzo chiaro e preciso da parte della Regione»Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un interpellanza dove, oltre a esprimere la propria contrarietà al progetto, chiede alla... Leggi anche: Vertice in Florida, Trump: «Penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo». Il leader ucraino: «Ora serve un piano preciso» Attaccate un Vostro Quadro in un Museo - [Detto Fatto Ep.95] - theShow Aggiornamenti e contenuti dedicati a museo serve Temi più discussi: Per il museo serve impegno chiaro e preciso; Le Ruote Raccontano – diamo Voce alla Storia del Ciclismo; Week end, gli appuntamenti gratuiti nei musei; Un’asta per salvare Wow, il museo del fumetto di Milano sfrattato dallo spazio comunale. Per il museo serve impegno chiaro e precisoSi continua a lavorare intorno al progetto del Museo dei Vigili del fuoco promosso dall’Associazione nazionale Vigili del fuoco in pensione e messo su carta dalla 5Cat serale del Polo tecnologico ... lanazione.it Museo relitti, Cittadini attivi: Serve più personale, Regione provvedaGela. Il museo dei relitti greci, che nel fine settimana appena trascorso ha fatto il pienone, quanto a presenze, va potenziato con più personale. Lo spiegano i rappresentanti del gruppo Cittadini at ... quotidianodigela.it Museo Ferroviario di Luino, «Su Verbano Express piena sintonia istituzionale, serve soluzione condivisa» - x.com Cosa significa "Fabbrica del Futuro" Vieni a scoprirlo in Museo sabato 28 febbraio dalle 14 alle 18! I nostri operatori ti supporteranno nell'esplorazione del percorso interattivo, tra tecnologie all'avanguardia e nuove tendenze industriali Un'esperienza ada - facebook.com facebook