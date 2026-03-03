Per De Laurentiis è fondamentale dotarsi di uno stadio di proprietà per accrescere il fatturato e consolidarsi

De Laurentiis ha annunciato l’intenzione di costruire un nuovo stadio per il Napoli, ritenendo che possedere una struttura di proprietà sia essenziale per aumentare i ricavi e rafforzare la squadra. La proposta prevede un nuovo impianto che sostituirà o affiancherà lo stadio attuale, con un progetto che punta a migliorare le infrastrutture e le potenzialità del club. La questione riguarda anche le modalità di realizzazione e le autorizzazioni necessarie.

Il Corsport sottolinea come il presidente del Napoli si muova su due binari che riguardano il centro sportivo e l'impianto Db Riyadh 18122025 - Supercoppa Italiana Napoli-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis L’idea principe di De Laurentiis, quella di costruire un nuovo stadio per il Napoli. Sul tema oggi il Corriere dello Sport scrive: “Il presidente del Napoli lavora da tempo per individuare i terreni su cui potrebbe sorgere la nuova casa del Napoli ma anche il centro sportivo, progetti che viaggiano paralleli da diversi mesi. Intanto però il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insiste, così come l’assessore alle Infrastrutture Cosenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per De Laurentiis è fondamentale dotarsi di uno stadio di proprietà per accrescere il fatturato e consolidarsi De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà anche per contrastare eventuali infiltrazioni criminali (Repubblica)L’annosa questione delle infiltrazioni criminali nelle curve italiane continua a interessare sia l’opinione pubblica sia gli organi competenti. Stadio Maradona, l’assessore Cosenza: “De Laurentiis informato di tutto. Vuole il suo stadio? Noi procediamo”A Crc: “A noi va benissimo che lo faccia ma usciamo dal cronoprogramma di Euro2032 se non si fissa bene quello che si vuole fare. Contenuti utili per approfondire Per De Laurentiis Temi più discussi: Valentina De Laurentiis: Io selvaggia, papà visionario, i due pazzi del Napoli. E il nostro brand...; Arbitri, il Napoli alza la voce: De Laurentiis chiede spiegazioni a Gravina; De Laurentiis-Bari e il passo del gambero; A quale area di Napoli è interessato De Laurentiis per la costruzione di un nuovo stadio: i dettagli. CdS – Per De Laurentiis è fondamentale avere uno stadio di proprietà, ma Euro 2032 si avvicinaIl restyling del Maradona prende il via, almeno burocraticamente, anche se per De Laurentiis è fondamentale aver ... ilnapolionline.com Napoli, Conte lancia la nuova sfida: De Laurentiis vuole blindarloOgni giorno una tappa. De Laurentiis deve chiudere entro maggio la questione dell’acquisizione del terreno dove realizzare il centro sportivo: ha dato mandato all’ex ... ilmattino.it Cessione a malincuore, per la famiglia De Laurentiis è diventato come un figlio IL RETROSCENA https://bit.ly/4shCJu1 - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985. x.com