per amore carolyn bessette ha dovuto rinunciare al suo smalto preferito

Love Story, la serie dedicata all’amore tra Carolyn Bessette e John Fitzgerald Kennedy Jr, è già diventata un cult su Disney+. Non solo per il racconto di quella che è considerata una vera e propria fiaba moderna (finita tragicamente), ma anche per i look e i beauty look di Bessette, interpretata da Sarah Pidgeon. Carolyn Bessette è diventata un’icona per il suo stile raffinato ed elegante, ed era un’amante del rossetto e della manicure rosso intenso. Una passione che Ryan Murphy ha riportato anche nella serie, inserendo una scena in cui Pidgeon si fa fare una manicure mentre i paparazzi la fotografano dalla strada. Nella stessa scena, Carolyn-Pidgeon incalzata dai flash chiede alla manicurist di passare a un semplice smalto nude: la prima di una lunga serie di scelte e sacrifici che Bessette ha dovuto fare per stare accanto a JFK Jr. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

