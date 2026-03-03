Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua si esibiranno a Strade Blu Live nell'ambito della terza stagione della rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli. La manifestazione prosegue il suo itinerario dedicato alle influenze letterarie di William Least Heat-Moon, proponendo agli spettatori nuove storie da condividere.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento da Nerolodio un nuovo itinerario. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A Strade Blu Live va in scena la Blackstar Night dedicata a David BowieLa terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di...

Contenuti e approfondimenti su Peppe Voltarelli

Temi più discussi: Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua a Strade Blu Live per Claudio Lolli; Maria Primerano ricorda il regista Cauteruccio a un mese dalla sua scomparsa; Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni.

Peppe Voltarelli e Paolo Capodacqua a Strade Blu Live per Claudio LolliLa terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offri ... quicomo.it

La festa dopo il premio Peppe Voltarelli sul palco a Santo SpiritoUn concerto speciale per festeggiare la vittoria al Premio Tenco grazie al disco Planetario (stampato da Squilibri editore). Speciale anche perché si tiene in uno dei luoghi simbolo di Firenze, Piazza ... lanazione.it

Peppe Voltarelli "Roccu u stortu" 2020 youtu.be/5-EI5BptDDQsi… via @YouTube x.com

Peppe Voltarelli torna a Lipsia! E noi non vediamo l’ora di riascoltarlo dal vivo! Con oltre 170 date già alle spalle tra l’Italia e l’estero (Belgio, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Francia, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Svizzera), il cantaut - facebook.com facebook