Penelope Her journeys

Penelope, nota per aver trasformato il telaio in uno strumento di resistenza, è considerata una tessitrice sovversiva e un’artista ante litteram. Le sue opere e il suo modo di usare il telaio rappresentano una forma di espressione femminile che ha sfidato le convenzioni dell’epoca. La sua figura si distingue per aver impiegato l’unico mezzo consentito alle donne per comunicare e resistere.

La mostra d'arte contemporanea tutta al femminile Penelope. Her Journeys reinterpreta il ruolo di Penelope in chiave contemporanea attraverso lo sguardo di tre artiste internazionali: Gayle Chong Kwan, Stephanie Blake e Kimiko Yoshida. A partire dal 5 maggio 2026, Palazzo Bonvicini apre le porte con l'ultimo capitolo della trilogia dedicata all'Odissea promossa da Fondation Valmont. Penelope è stata una tessitrice sovversiva, un'artista ante litteram. Ha trasformato l'unico mezzo concesso alle donne per esprimersi (il telaio) in un'arma di resistenza.