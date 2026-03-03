Pd in tilt sul ddl antisemitismo nonostante il nuovo appello di Segre

In Aula al Senato si sta discutendo del disegno di legge contro l’antisemitismo, ma il Partito Democratico non ha ancora adottato una posizione ufficiale sul testo. I membri del partito sono ancora in fase di valutazione, mentre si avvicina il momento del voto. La discussione si svolge senza una linea definita da parte del partito, che non ha espresso decisioni formali fino a questo momento.

È il solito Pd in tilt. Oggi in Aula al Senato si vota il ddl per il contrasto all'antisemitismo e i dem non hanno ancora una posizione ufficiale. Ne discuteranno con il capogruppo Boccia in una riunione convocata a mezzogiorno, l'orientamento è quello di astenersi ma Delrio e gli altri riformisti hanno già fatto sapere che voteranno sì, dopo le aperture della maggioranza che hanno fatto cadere le sanzioni penale e il divieto di manifestazioni. Ma c'è un ulteriore elemento che rischia di gettare ombre sul Pd: oggi, sempre al Senato, la fondazione Cdec presenta il suo ultimo rapporto sulla crescita dei casi di antisemitismo. E' previsto un messaggio della senatrice a vita Liliana Segre che inviterà ancora una volta a "realizzare una convergenza trasversale, la più ampia possibile" nell'adozione di nuove norme contro l'antisemitismo.