Nella serata del 2 marzo a Firenze, si è verificato un incidente in via del Sansovino all’incrocio con via Francavilla. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, provocando danni significativi ai veicoli e lasciando un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i mezzi sono stati completamente distrutti.

Firenze, 2 marzo 2026 – Grave incidente stradale nella tarda serata del 2 marzo in via del Sansovino all’incrocio con via Francavilla. Nello scontro, secondo le prime informazioni, sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Il conducente del veicolo a due ruote è rimasto ferito. Sul posto la polizia municipale, la polizia e i soccorsi del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il motociclista in ospedale. Al momento non sono note le condizioni del ferito, ma entrambe i veicoli sono stati fortemente danneggiati nello schianto. Qualche rallentamento al traffico in seguito all’incidente. Per questo i vigili si sono occupati di fare tornare alla normalità la viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pauroso schianto fra auto e moto a Firenze: un ferito grave. Mezzi distrutti

Leggi anche: Schianto tra auto e moto ad Arosio: 16enne ferito grave

Pauroso schianto tra due auto: 82enne grave in ospedaleGrave incidente stradale nella mattinata di sabato 21 febbraio in via Fratelli Cervi a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia.

Una selezione di notizie su Pauroso schianto

Discussioni sull' argomento Pauroso schianto fra auto e moto a Firenze: un ferito grave. Mezzi distrutti; Pauroso schianto tra due auto: 82enne grave in ospedale; Il pauroso schianto tra due auto all'incrocio: distrutto un negozio, era chiuso; Schianto tra auto e mezzo pesante sulla Castelleonese: un ferito.

Pauroso schianto sulla #Oria-#Manduria: quattro auto coinvolte e un ribaltamento, ferita una bambina - facebook.com facebook