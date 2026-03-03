paura sul treno milano piacenza barra di ferro sfonda il finestrino e ferisce il macchinista

Un grave incidente si è verificato sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza, quando una barra di ferro ha sfondato il finestrino della cabina di guida di un treno in transito. L’episodio ha ferito il macchinista, che si trovava a bordo del convoglio al momento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto successo.

A seguito del terribile incidente si è scatenato il caos sulla linea Milano-Piacenza, con i treni che hanno registrato importanti ritardi Gravissimo incidente sulla linea ferroviaria Milano–Piacenza. Una barra di ferro ha infatti sfondato il vetro della cabina di guida di un treno che si trovava in transito. Stando a quanto riferito, sono rimasti feriti il macchinista e un'altra persona. Secondo le informazioni trasmesse sino ad ora, il fatto si è verificato oggi, lunedì 2 marzo, intorno alle ore 18.00. il treno regionale 2178 partito da Bozzolo e diretto a Milano si trovava all'altezza di Tavazzano (Lodi), quando è avvenuto l'imprevisto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

