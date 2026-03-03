Un farmacista a Seclì, vicino Lecce, è stato minacciato da un uomo di 40 anni armato di un cacciavite. L’individuo, coinvolto in una rapina a mano armata in farmacia, è stato successivamente allontanato dal Comune. Il Questore di Lecce ha firmato un provvedimento che vieta all’uomo di tornare nel paese per tre anni.

Un uomo di Seclì è stato raggiunto da un ordine di allontanamento dal Comune. Il soggetto, 40 anni, è accusato di rapina a mano armata ai danni di una farmacia. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Lecce, è stato motivato dalla pericolosità sociale del soggetto e dalla necessità di prevenire ulteriori reati. Rapina a mano armata a Seclì Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato il Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha firmato un foglio di via obbligatorio nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 5 febbraio in una farmacia di Seclì. L’azione amministrativa è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce e prevede l’allontanamento immediato dal territorio comunale e il divieto di ritorno per 3 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Paura per un farmacista a Seclì vicino Lecce, minacciato da un 40enne armato di cacciavite: il provvedimento

