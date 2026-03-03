Parco Sport a Bagnoli spunta altro amianto | annunciata bonifica La denuncia | Lì giocavano i ragazzi

Nel quartiere di Bagnoli, nel parco Sport, è stato rilevato nuovamente amianto. L’amministrazione comunale ha comunicato che sarà avviata una bonifica immediata. La notizia viene accompagnata dalla denuncia di residenti e genitori che segnalano come i bambini abbiano frequentato l’area senza sapere del rischio. Durante un consiglio comunale dedicato alla rigenerazione urbana e all’America’s Cup, il sindaco-commissario ha confermato l’intervento di bonifica.

Nel consiglio comunale monotematico a Bagnoli su rigenerazione e America's Cup, il sindaco-commissario di governo Gaetano Manfredi annuncia una nuova bonifica. E già questa sarebbe una notizia. Ma è già polemica sull'intervento al Parco dello sport, dove sono emerse altre tracce di amianto. Da quanto denuncia l'ex presidente della Municipalità 10, Diego Civitillo, per anni l'area sarebbe stata utilizzata dai ragazzini del quartiere per giocare. Accessi abusivi, ma da rileggere in modo inquietante oggi, alla luce di quanto emerse in aula. "Il Parco dello sport era stato completato a fine 2010 – ricostruisce il sindaco in consiglio-, ma non era stato collaudato.