Paralimpiadi Milano-Cortina il comitato censura la divisa dell’Ucraina | La mappa con la Crimea è propaganda politica

Il comitato organizzatore delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 ha deciso di censurare la divisa dell’Ucraina, ritenendo che la mappa raffigurata contenga elementi di propaganda politica riguardo alla Crimea. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio delle competizioni, mentre il dibattito pubblico si accende attorno a questa scelta. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Non è ancora iniziata la competizione, ma il clima attorno alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 è già rovente. Al centro della tempesta c'è l'uniforme ufficiale della nazionale ucraina, "bocciata" senza appello dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Il motivo? Una mappa stampata sulla divisa che include i confini della Crimea e del Donbass, territori attualmente occupati dalla Russia. Il Comitato paralimpico di Kiev ha mostrato sui social il design originale delle divise: una mappa completa dell'Ucraina, comprese tutte le unità amministrative e territoriali riconosciute dai trattati internazionali ma contese sul campo dal Cremlino.