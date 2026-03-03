Paralimpiadi Milano-Cortina | da Bendotti e Romele ecco chi sono gli 11 atleti lombardi presenti

Venerdì 6 marzo prenderanno il via le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, con 11 atleti lombardi pronti a competere. Tra loro ci sono persone con malattie congenite e atleti che hanno subito incidenti in giovane età, tutti provenienti dalla regione. A rappresentare la Lombardia ci saranno anche una guida di sci e altri sportivi che si preparano ad affrontare le competizioni.

Milano, 3 marzo 2026 – Chi a causa di malattie congenite emerse dalla nascita, chi per colpa di incidenti in comunque giovane età: il destino ha accomunato tutti i 10 atleti lombardi (più la guida di sci, Andrea Ravelli) che da venerdì 6 marzo parteciperanno alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Sulle piste di casa, tra para hockey, sci alpino, sci nordico+biathlon e snowboard andranno a caccia di risultati importanti, con l'obiettivo di contribuire a migliorare il risultato dell'Italia di Pechino 2022 (7 medaglie: 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi) Ma soprattutto di una nuova meravigliosa avventura di vita. Quelle stessa vita che prima li ha colpiti duramente, ma poi gli ha regalato una seconda opportunità.