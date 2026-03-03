Paralimpiadi l’Ipc censura la mappa dell’Ucraina | la neutralità che strizza l’occhio a Mosca

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di vietare alla nazionale ucraina di indossare la propria divisa durante le prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La misura riguarda anche la mappa dell’Ucraina presente sui materiali ufficiali. La decisione ha suscitato reazioni e aperto un dibattito sulle implicazioni politiche di questa scelta. La questione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Ucraina e Russia.

La decisione del International Paralympic Committee di vietare la divisa della nazionale ucraina alle prossime Paralimpiadi di Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 apre un caso che va ben oltre l'estetica sportiva. Sull'uniforme compariva una mappa dell'Ucraina con tutte le sue unità amministrative, incluse Crimea e Donbass, territori oggi occupati dalla Russia. Per il comitato internazionale si tratta di "propaganda politica". Per Kiev, invece, è la semplice rappresentazione della propria integrità territoriale. La scelta di censurare una cartina geografica rischia di trasformare la neutralità sportiva in un esercizio di sterile burocrazia. Perché se affermare i confini riconosciuti dal diritto internazionale diventa uno slogan politico, allora il confine tra imparzialità e ambiguità si fa pericolosamente sottile.