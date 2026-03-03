Il comitato paralimpico ha deciso di vietare all’Ucraina di indossare la divisa con la mappa del Paese durante le competizioni, definendola una forma di propaganda politica. La regola si applica anche a testi di inni nazionali, messaggi motivazionali, pubblicitari o slogan legati all’identità nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le rappresentative coinvolte.

“Sono vietati testi di inni nazionali, parole motivazionali, messaggi pubblicipolitici o slogan legati all’identità nazionale. Una mappa di un paese rientra in questa categoria“. Con queste parole il comitato internazionale paralimpico ha vietato all’Ucraina di indossare l’uniforme presentata per le Paralimpiadi di Milano–Cortina 2026. Una nuova battaglia “politica” dopo il precedente del casco dello skeletonista Vladyslav Heraskevych. Il motivo? Sull’uniforme è raffigurata la mappa dell’Ucraina, con tutte le unità amministrative e territoriali – comprese Crimea e Donbass, regioni contese dai russi – e ciò è stato interpretato dal comitato internazionale paralimpico come una violazione delle norme della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi, il comitato vieta all’Ucraina la divisa con la mappa del Paese: “Propaganda politica”

Paralimpiadi Milano-Cortina, il comitato “censura” la divisa dell’Ucraina: «La mappa con la Crimea è propaganda politica»Non è ancora iniziata la competizione, ma il clima attorno alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 è già rovente.

Il Cio vieta all’Ucraina il casco commemorativo degli atleti uccisi in guerra: “è propaganda politica” (Guardian)L’atleta ucraino di skeleton Heraskevych voleva usare un “casco della memoria” con le foto dei morti in guerra.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paralimpiadi il comitato vieta...

Temi più discussi: Sabato prossimo il via ai Giochi Paralimpici all’Arena di Verona. Cinque gli atleti veneti in gara.; Paralimpiadi, festa e ospitalità a Milano. In Torre; Passione senza Limiti: Allianz celebra la partnership con il Comitato Paralimpico Internazionale; Paralimpiadi 2026, Abodi: Sconcertati dalla scelta del Comitato paralimpico, spero in un ripensamento.

Il Comitato paralimpico ha vietato una divisa dell'Ucraina con Crimea e DonbasDal paese invaso la delegazione più grande di sempre ai giochi di Milano-Cortina, dove ci saranno, con inni e bandiere, anche gli atleti russi e bielorussi ... rainews.it

Paralimpiadi, vietata la divisa dell'Ucraina: l'Ipc boccia la mappa con Donbass e CrimeaIl Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha vietato alla squadra ucraina di indossare in occasione dei Giochi paralimpici invernali di Milano ... iltempo.it

Mancano tre giorni alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all’Arena di #Verona. Dalla mezzanotte scatterà la “zona rossa”: venerdì scuole chiuse in centro e nel circondario, alzato il livello di attenzione per la grave situazione internazionale. La città sarà - facebook.com facebook

Paralimpiadi, vietata divisa all’Ucraina con una mappa geografica: “È propaganda politica” x.com