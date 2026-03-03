Paralimpiadi 2026 sci nordico e biathlon | caratteristiche e programma delle gare

Alle prossime Paralimpiadi 2026, sei atleti italiani parteciperanno alle competizioni di sci nordico e biathlon, che si svolgeranno in un cluster situato nella Val di Fiemme, tra Tesero e Predazzo. Il programma prevede tre giorni di gare di biathlon e quattro di sci nordico, con gli atleti che alloggeranno presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza.

Sei gli Azzurri al via con sette giorni di competizioni in totale. Dal 7 marzo la corsa alle medaglie. Porcellato alla sua tredicesima edizione personale?Alle Paralimpiadi, sci nordico e biathlon condividono lo stesso palcoscenico ma richiedono doti differenti. Mentre il fondo è una prova di puro endurance e gestione dello sforzo su distanze che variano dallo sprint ai 20 km, il biathlon aggiunge la variabile adrenalinica del tiro al bersaglio, dove gli atleti devono trattenere il respiro e colpire 5 centri (usando sistemi acustici per i non vedenti o carabine ad aria compressa per gli atleti con disabilità fisica). Visually Impaired (atleti ipovedenti o ciechi che gareggiano con una guida).

