Paolo Rossi ha commentato il rinnovo di contratto di McKennie, definendolo un premio e un atto di fiducia nei confronti del giocatore. Ha aggiunto che in futuro immagina McKennie in quella posizione in modo più stabile. La sua dichiarazione è stata trasmessa tramite un video pubblicato da JuventusNews24.

Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Alisson alla Juve (Repubblica): maxi opportunità per il dopo Di Gregorio. Lo vuole anche l’Inter Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi sul rinnovo di McKennie: «È un premio e un atto di fiducia nei suoi confronti. In futuro lo vedo in questa posizione» – VIDEO

Leggi anche: Juventus, gli errori di Istanbul, l’importanza di McKennie, sul futuro c’è ottimismo? | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini

Rinnovo McKennie: stand-by totale nei discorsi con la Juventus, per il futuro si fa sempre più concreta questa ipotesi. Lo scenariodi Redazione JuventusNews24Rinnovo McKennie, gelo sul rinnovo del contratto con la Juventus e addio a zero: la MLS attende il centrocampista a giugno...

Contenuti e approfondimenti su Paolo Rossi

Temi più discussi: Blog | Sanremo 2026, serata cover | Bravo Dargen, giusti i vincitori. Levante e Gaia? La Rai dei Patrioti non dorme mai; Paolorossi candidato centrodestra presidente Provincia di Ancona, 'ora di cambiare'; Da Montesilvano l'allarme della Uil Scuola: 6mila precari in Abruzzo tra docenti e personale Ata; Sanremo, Ditonellapiaga con Tony Pitony vince serata cover. Morandi a sorpresa sul palco per duettare con il figlio. Premio alla carriera a Caterina Caselli.

Paolo Rossi: Il rinnovo Spalletti è semplice. Hanno un peso i…Paolo Rossi, tramite X, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti e del suo possibile rinnovo con la Juventus: Il rinnovo Spalletti è semplice. Hanno un peso i risultati, ... tuttojuve.com

Rossi: Il rinnovo di Spalletti è semplice...Il giornalista Paolo Rossi ha espresso la propria posizione in merito al possibile rinnovo del tecnico della Juventus Luciano Spalletti sul suo profilo X: £ Il rinnovo ... tuttojuve.com

Paolo Rossi - facebook.com facebook

#RomaJuve L'analisi a freddo di Paolo Rossi x.com