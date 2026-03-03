Paolo Mendico quattro indagati | clamoroso ecco chi sono

Nelle indagini sulla morte di un quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, quattro persone sono state messe sotto inchiesta. La vicenda riguarda il suicidio del ragazzo, avvenuto il 11 settembre nella sua stanza, poche ore prima dell'inizio delle lezioni scolastiche. La notizia è stata resa nota con un comunicato ufficiale delle autorità.

Svolta nelle indagini sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, provincia di Latina, che si è tolto la vita nella sua stanza, poche ore prima dell'inizio della scuola, lo scorso 11 settembre. Per far luce su quanto accaduto, sono due le inchieste aperte finora: una della Procura di Cassino, contro ignoti per istigazione al suicidio, e l'altra della Procura dei Minori di Roma. Proprio da quest'ultima arriva una novità: sarebbero stati iscritti sul registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo, che ora hanno tra i 16 e i 17 anni, con l'ipotesi di reato di stalking. L'ipotesi è che il 14enne abbia ricevuto messaggi offensivi da qualche suo compagno di classe poco prima del suicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalkingQuattro compagni di classe sono indagati in relazione alla morte di Paolo Mendico.

MORTE DI PAOLO MENDICO, SI INDAGA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

