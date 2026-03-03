Paolo Mendico quattro indagati | clamoroso ecco chi sono

Nelle indagini sulla morte di un quattordicenne di Santi Cosma e Damiano, quattro persone sono state messe sotto inchiesta. La vicenda riguarda il suicidio del ragazzo, avvenuto il 11 settembre nella sua stanza, poche ore prima dell'inizio delle lezioni scolastiche. La notizia è stata resa nota con un comunicato ufficiale delle autorità.

Svolta nelle indagini sulla morte di  Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, provincia di Latina, che si è tolto la vita nella sua stanza, poche ore prima dell'inizio della scuola, lo scorso 11 settembre. Per far luce su quanto accaduto, sono due le inchieste aperte finora: una della Procura di Cassino, contro ignoti per istigazione al suicidio, e l'altra della Procura dei Minori di Roma. Proprio da quest'ultima arriva una novità: sarebbero stati iscritti sul registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo, che ora hanno tra i 16 e i 17 anni, con l'ipotesi di reato di stalking. L'ipotesi è che il 14enne abbia ricevuto messaggi offensivi da qualche suo compagno di classe poco prima del suicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

