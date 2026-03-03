Paolo Mendico due inchieste sulla morte del 14enne | quattro compagni indagati per stalking

A Santi Cosma e Damiano sono ancora in corso le indagini sulla morte di un ragazzo di 14 anni avvenuta l’11 settembre 2025, quando si è suicidato nella sua stanza poco prima di andare a scuola. Quattro studenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per stalking. La procura continua a raccogliere elementi senza aver ancora formulato accuse definitive.

Paolo Mendico, 14 anni, morto l'11 settembre 2025. Due inchieste aperte: quattro ex compagni indagati per stalking e accertamenti per istigazione al suicidio A distanza di mesi dalla tragedia che ha scosso Santi Cosma e Damiano, restano aperti gli accertamenti sulla morte di Paolo Mendico, 14 anni, che l'11 settembre 2025 si è tolto la vita nella sua cameretta, poche ore prima dell'inizio della scuola. Secondo quanto emerge dagli atti, il ragazzo potrebbe aver ricevuto messaggi offensivi da alcuni compagni di classe prima del gesto. Come riportato dal collega Cusumano de Il Messaggero Latina, sul caso procedono due distinte inchieste. La prima è coordinata dalla Procura di Cassino, che indaga contro ignoti per istigazione al suicidio. Lo chiamavano "Paoletta" o "Nino D'Angelo" per via dei suoi lunghi capelli biondi. Il dolore nei quaderni di Paolo Mendico: «Un prof m'insultava urlandomi contro: sei un rompi. Questa scuola è una prigione»