Il corto ‘Pane amore e libertà’ diretto da Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, e prodotto da Guasco per Magazzini Gabrielli, è stato selezionato tra i finalisti del Premio Film Impresa, ideato da Giamapaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa. Il prestigioso premio esplora il panorama dei migliori corti, cortissimi e documentari che raccontano i valori e la storia delle imprese italiane. Il corto sarà proiettato oggi al Cinema Quattro fontane di Roma, alla presenza dei due registi e di Barbara Gabrielli, Direttore della Comunicazione di Magazzini Gabrielli. La selezione di ‘Pane, amore e libertà’ si colloca all’interno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pane amore e libertà", il corto finalista al Premio Film Impresa

Leggi anche: Cinema, al via la quarta edizione del 'Premio Film Impresa'

Leggi anche: Torna il Premio Film Impresa, riconoscimenti a Tornatore, Castellitto e Pif

Approfondimenti e contenuti su Premio Film Impresa

Discussioni sull' argomento Pane amore e libertà, il corto finalista al Premio Film Impresa; Pane amore e libertà, il corto di Impiglia e Cagnetti tra i finalisti del Premio Film Impresa; Semi a parole, la poesia si accende a lume di candela ad Ascoli Piceno.

Pane amore e libertà, il corto finalista al Premio Film ImpresaIl corto ‘Pane amore e libertà’ diretto da Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, e prodotto da Guasco per Magazzini ... ilrestodelcarlino.it

A Roma la IV edizione del Premio Film Impresa 2026 x.com

Fabia Bettini e Mario Sesti @premiofilmimpresa day 1 Al cinema Quattro Fontane - facebook.com facebook