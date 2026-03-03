Palazzo Minerva | 10 suites firmate da 10 aziende venete
È iniziata la ricerca di dieci aziende venete che firmeranno le nuove suite di Palazzo Minerva. L’edificio, situato nel centro storico, verrà trasformato in uno spazio con dieci strutture dedicate, ognuna realizzata da un’azienda diversa. Questa operazione mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso la collaborazione tra imprese del territorio e l’architettura. La selezione dei partner è ora aperta e si concluderà a breve.
Prende ufficialmente il via la ricerca dei partner che daranno forma a Palazzo Minerva (www.palazzominerva.com), il boutique hotel destinato a ridefinire gli standard dell’ospitalità tramite una sinergia tra design, benessere, arte e artigianato. Il cuore dell’intervento risiede in 10 “Signature. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Palazzo Minerva abbandonato al degrado: «Si sistemino almeno le finestre»BELLUNO - Se fossimo in tv si potrebbe parlare di cold case. È un caso irrisolto, infatti, con poche nuvole rosee all'orizzonte, la vicenda del settecentesco Palazzo Minerva, in via Rialto, che fu ... ilgazzettino.it