Palazzo Minerva | 10 suites firmate da 10 aziende venete

È iniziata la ricerca di dieci aziende venete che firmeranno le nuove suite di Palazzo Minerva. L’edificio, situato nel centro storico, verrà trasformato in uno spazio con dieci strutture dedicate, ognuna realizzata da un’azienda diversa. Questa operazione mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso la collaborazione tra imprese del territorio e l’architettura. La selezione dei partner è ora aperta e si concluderà a breve.