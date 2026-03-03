Paghe sotto la soglia di povertà e rider connessi 10 ore al giorno | convalidato il controllo giudiziario per Deliveroo

Il giudice ha convalidato il controllo giudiziario su Deliveroo Italy srl, la filiale italiana della compagnia di consegne statunitense. L’azienda è accusata di aver sfruttato circa 20 mila rider, con paghe al di sotto della soglia di povertà e turni di lavoro di circa 10 ore al giorno. La decisione arriva dopo un procedimento legale avviato nei confronti della società.

