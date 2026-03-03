PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 0-0 | Perrone il professore segnali di vita da Darmian Frattesi spreca ancora

Il match tra Como e Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, si è concluso con un punteggio di 0-0. Perrone si è distinto come il migliore in campo, mentre Darmian ha mostrato segni di vitalità. Frattesi ha avuto alcune occasioni da gol, ma senza riuscire a segnare. La partita ha evidenziato alcune occasioni per entrambe le squadre, senza però cambiare il risultato finale.

È finito con uno scialbo 0-0 il match tra Como e Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si è praticamente giocato solo il primo tempo. Speriamo nel ritorno. TOP: Perrone 7 – Se ne porta a spasso sempre un paio. Giocatore di una intelligenza superiore. FLOP: Valle 5 – Ci sta non avere il killer instinct di un attaccante, ma il gol che si divora a un passo dalla porta è clamoroso. TOP: Darmian 6,5 – Da lui, 36 anni compiuti a dicembre, arrivano gli unici segnali di vita di un’Inter molto modesta. Ci ha provato, il palo gli ha detto di no FLOP: Frattesi 5 – Non trova mai un varco, non si accende mai. Anzi, si spegne del tutto nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Appiano Gentile Inter: Darmian e Diouf lavorano in gruppo. Frattesi ancora in dubbio per la sfida contro il NapoliMercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il...

Como-Inter 0-0, le pagelle: Esposito (5) pasticcione, Frattesi (5) e Diouf (5) fantasmini, Carlos Augusto (6,5) provvidenzialeL’Inter di Cristian Chivu si conferma solida anche nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia contro il Como di Fabregas, facendo pari e patta nella sfida del Sinigaglia. Il ... leggo.it

#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook

Prima del calcio d'inizio di Como-Inter, un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, che ha allenato l'Inter nella stagione 1982/1983. x.com