Pagani nel mirino due farmacie | doppio colpo nel weekend

Da zon.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana a Pagani si sono verificati due furti in farmacie situate in via Tramontano e in via San Domenico. Sono stati i poliziotti a intervenire dopo le segnalazioni di effrazioni e a raccogliere le testimonianze dei proprietari. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica degli episodi.

Tornano a preoccupare i furti nell’Agro nocerino sarnese. Nel fine settimana, a Pagani, ignoti avrebbero preso di mira due farmacie, una in via Tramontano e l’altra in via San Domenico. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito in tempi rapidi, forzando le saracinesche. Il bottino, però, sarebbe stato limitato: asportati soltanto alcuni prodotti, senza riuscire a impossessarsi del denaro. Il tentativo sulla cassa e la fuga. A rendere vano l’assalto sarebbe stata la presenza della cassa continua, un sistema di gestione del contante che impedisce prelievi non autorizzati. A complicare ulteriormente la situazione, l’attivazione quasi immediata del sistema d’allarme collegato alle forze dell’ordine: in entrambi i casi i ladri sarebbero stati costretti ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Zon.it

pagani nel mirino due farmacie doppio colpo nel weekend
© Zon.it - Pagani, nel mirino due farmacie: doppio colpo nel weekend

Leggi anche: Farmacie nel mirino: banda di ladri ne assalta due nell'Agro

Doppio colpo baby per il Milan: i giovani talenti spagnoli nel mirinoIl mercato rossonero prosegue con una strategia orientata al lungo periodo, mirata a elevare la qualità tecnica della rosa senza rinunciare a...

Contenuti utili per approfondire Pagani nel mirino due farmacie doppio...

Discussioni sull' argomento Farmacie nel mirino: banda di ladri ne assalta due nell'Agro; Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi chiede un vertice urgente al Questore di Salerno; Trapianto fallito per il piccolo Domenico, ghiaccio secco in box da campeggio: nei guai due infermiere -.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.