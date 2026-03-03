Pagani nel mirino due farmacie | doppio colpo nel weekend

Nel fine settimana a Pagani si sono verificati due furti in farmacie situate in via Tramontano e in via San Domenico. Sono stati i poliziotti a intervenire dopo le segnalazioni di effrazioni e a raccogliere le testimonianze dei proprietari. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire l’intera dinamica degli episodi.

Tornano a preoccupare i furti nell'Agro nocerino sarnese. Nel fine settimana, a Pagani, ignoti avrebbero preso di mira due farmacie, una in via Tramontano e l'altra in via San Domenico. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito in tempi rapidi, forzando le saracinesche. Il bottino, però, sarebbe stato limitato: asportati soltanto alcuni prodotti, senza riuscire a impossessarsi del denaro. Il tentativo sulla cassa e la fuga. A rendere vano l'assalto sarebbe stata la presenza della cassa continua, un sistema di gestione del contante che impedisce prelievi non autorizzati. A complicare ulteriormente la situazione, l'attivazione quasi immediata del sistema d'allarme collegato alle forze dell'ordine: in entrambi i casi i ladri sarebbero stati costretti ad allontanarsi.