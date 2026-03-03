Padova carrarese | la reggia e il castello

Venerdì 13 marzo alle 18 si svolge un incontro culturale in sala Gasparini sopra il bastione Buovo, in via S. Giustina. L'evento fa parte del ciclo primaverile 2026 dedicato a Padova nel Medioevo e si tiene presso i locali degli Amissi del Piovego, un'associazione che promuove iniziative storiche e culturali nella città.

Amissi del Piovego. Incontri culturali in Golena: ciclo primaverile 2026. Padova nel medioevo. Venerdì 13 marzo ore 18, sala Gasparini sopra bastione Buovo, via S. Massimo 137, Padova "Padova carrarese: la Reggia e il Castello". Prof.ssa Giovanna Valenzano.Ingresso libero, prenotazione.

