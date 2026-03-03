Ospedale di comunità a Montella Rotondi presenta un' interrogazione

L'onorevole Gianfranco Rotondi ha presentato un'interrogazione scritta ai Ministri competenti riguardo all'ospedale di comunità previsto a Montella. La richiesta coinvolge i Ministri per gli Affari europei e il PNRR, della Pubblica amministrazione e della Salute. La questione riguarda la presenza e lo sviluppo di questa struttura sanitaria nella località.

Interrogati il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute L'onorevole Gianfranco Rotondi ha presentato un'interrogazione scritta ai Ministri per gli Affari europei e il PNRR, della Pubblica amministrazione e della Salute in merito all'ospedale di comunità previsto a Montella. "Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che: la decisione dell'amministrazione comunale di Montella (Avellino) di destinare la...